Будро о голе «Рейнджерс»: «Овечкин не понимал, что делать, когда у него отобрали шайбу. Вместо того, чтобы играть по Миллеру, он пошел за ворота. Это его 19-й сезон в НХЛ»

"Ови не только медленно среагировал, но он совершенно не понимал, что делать, когда у него отобрали шайбу.
Вместо того, чтобы играть по автору гола Миллеру, он последовал за парнем (с шайбой двигался Мика Зибанежад — Sports) прямо за ворота. Это его 19-й сезон в лиге.
Нельзя терять шайбу и следовать именно за ней. Он должен был играть по Миллеру, когда ему передали позицию в слоте. Его задачей было вернуться в середину площадки.
На мой взгляд, он не вовлечен психологически. Овечкин хочет этого, но не может, потому что он расстроен, и получается не так, как он хочет«, — сказал бывший главный тренер “Вашингтона” Брюс Будро.
Овечкин привез победный гол: потерялся в средней зоне и запустил красивую атаку «Рейнджерс».