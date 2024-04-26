Овечкин о серии с «Рейнджерс»: «Всем в “Вашингтоне” нужно играть лучше, если хотим добиться успеха. Мы в одной лодке. Мы молодая команда, но у нас есть опыт» | Источник: Sports.Ru

После второго матча главный тренер команды Спенсер Карбери высказался относительно игры капитана «Вашингтона»: «В первых двух играх выглядел немного неважно».

"Нехорошо, но иногда нужно просто делать то, что можешь. Играть в силовой манере, стараться создать открытое пространство для партнеров по звену. Мы все в одной лодке. Нам всем нужно играть лучше, если хотим добиться успеха.

Нам нужно успокоиться. Да, мы молодая команда, но у нас по-прежнему есть опыт. Надо успокоиться, играть проще с шайбой, и все получится.

Нужно быть более терпеливыми с шайбой, потому что мы играем против хорошей команды. Они будут жертвовать собой, будут жестко играть против наших ведущих звеньев, блокировать броски.