Кучеров вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ | Источник:

Теперь на счету Никиты Кучерова 163 (53+110) балла в 145 играх плей-офф НХЛ в карьере.

Он превзошел достижения Дени Савара и Дени Потвена (по 109) и вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ.