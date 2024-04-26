Кучеров вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ
Нападающий «Тампы» сделал передачу в матче против «Флориды» (3:5, 0−3 в серии).
Нападающий «Тампы» сделал передачу в матче против «Флориды» (3:5, 0−3 в серии).
Теперь на счету Никиты Кучерова 163 (53+110) балла в 145 играх плей-офф НХЛ в карьере.
Он превзошел достижения Дени Савара и Дени Потвена (по 109) и вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ.
19-е место занимает Брайан Троттье (111). Рекордсмен — Уэйн Гретцки (260).
Среди действующих игроков выше Кучерова идут только Евгений Малкин (113) и Сидни Кросби (130).