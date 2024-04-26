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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ

Нападающий «Тампы» сделал передачу в матче против «Флориды» (3:5, 0−3 в серии).

Кучеров вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Никиты Кучерова 163 (53+110) балла в 145 играх плей-офф НХЛ в карьере.

Он превзошел достижения Дени Савара и Дени Потвена (по 109) и вышел на чистое 20-е место по передачам в плей-офф в истории НХЛ.

19-е место занимает Брайан Троттье (111). Рекордсмен — Уэйн Гретцки (260).

Среди действующих игроков выше Кучерова идут только Евгений Малкин (113) и Сидни Кросби (130).

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