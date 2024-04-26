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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров набрал 147 очков за сезон с учетом в плей-офф. Только у Малкина и Макдэвида было больше среди действующих игроков

Нападающий «Тампы» сделал передачу в матче против «Флориды» (3:5, 0−3 в серии).

Кучеров набрал 147 очков за сезон с учетом в плей-офф. Только у Малкина и Макдэвида было больше среди действующих игроков | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Никиты Кучерова 147 (44+103) баллов в 84 играх сезона-2023/24 с учетом плей-офф.

Среди действующих игроков больше набирали только Евгений Малкин (149 в 2008/09) и Коннор Макдэвид (173 в 2022/23 и 156 в 2021/22).

В регулярном чемпионате Кучеров отметился 144 (44+100) баллами в 81 игре, в плей-офф — 3 передачами в 3 матчах.

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