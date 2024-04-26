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17:44 (мск), источник: Vesti.kz

Драмой закончился матч Казахстана в группе смерти ЧМ по хоккею

Сегодня, 26 апреля, юношеская сборная Казахстана стартовала на чемпионате мира по хоккею до 18 лет в Финляндии, передают Vesti.kz.

Источник: iihf.com

В первом матче подопечные Георгия Верещагина уступили Швейцарии — 2:5, хотя после первого периода вели 2:0.

Следующую игру Казахстан проведет против Швеции 27 апреля.

Напомним, казахстанцы попали в «группу смерти» (B), где также предстоят игры с Канадой и Чехией.

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