Текущие события
Хоккей. НХЛ
27.04
Вашингтон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
27.04
Нэшвилл
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
27.04
Колорадо
Виннипег
Хоккей. НХЛ
27.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Флорида
35
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Каролина
23
Все события
20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Неприличным разгромом обернулся матч сборной Казахстана по хоккею

Молодежная сборная Казахстана по хоккею провела второй матч на «Кубке Будущего» в Новосибирске и уступила сверстникам из России со счетом 0:12, передают Vesti.kz.

Казахстан U20
Источник: icehockey.kz

Шайбы забросили Михаил Ильин (1-я минута, 54-я), Егор Соловьев (2-я, 42-я), Виталий Пестерев (16-я), Владимир Михалев (22-я), Максим Великов (23-я), Вячеслав Малов (37-я), Егор Варюшкин (39-я), Магомед Шараканов (45-я), Алексей Васильков (55-я) и Никита Артамонов (57-я).

В первой игре казахстанцы потерпели разгромное поражение от Беларуси — 0:7.

28 апреля Казахстан сыграет против сборной игроков Студенческой хоккейной лиги.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь