Неприличным разгромом обернулся матч сборной Казахстана по хоккею
Молодежная сборная Казахстана по хоккею провела второй матч на «Кубке Будущего» в Новосибирске и уступила сверстникам из России со счетом 0:12, передают Vesti.kz.
Казахстан U20
Молодежная сборная Казахстана по хоккею провела второй матч на «Кубке Будущего» в Новосибирске и уступила сверстникам из России со счетом 0:12, передают Vesti.kz.
Шайбы забросили Михаил Ильин (1-я минута, 54-я), Егор Соловьев (2-я, 42-я), Виталий Пестерев (16-я), Владимир Михалев (22-я), Максим Великов (23-я), Вячеслав Малов (37-я), Егор Варюшкин (39-я), Магомед Шараканов (45-я), Алексей Васильков (55-я) и Никита Артамонов (57-я).
В первой игре казахстанцы потерпели разгромное поражение от Беларуси — 0:7.
28 апреля Казахстан сыграет против сборной игроков Студенческой хоккейной лиги.