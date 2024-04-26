«Динамо» сохранило юниора для России, Овечкин вдохновил США на бургер. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 26 апреля 2024 года, Динамо заключило контракт с Иваном Рябкиным, Ак Барс сохранил Кошелева | Источник: КХЛ

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 26 апреля 2024 года.

Московское «Динамо» подписало контракт с рекордсменом МХЛ

Московское «Динамо» заключило первый профессиональный контракт с нападающим Иваном Рябкиным.

«Ближайшие годы 17-летний форвард будет развиваться в системе бело-голубых. Контракт рассчитан на три сезона», — сказано в заявлении пресс-службы московского клуба.

В прошедшем, дебютном для себя сезоне Рябкин стал лучшим ассистентом и вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обогнав Никиту Кучерова. В 49 матчах он набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».

«Наш клуб всегда стремится к высоким целям и достижениям. Однако, кроме этого, миссия московского “Динамо” — развитие молодых игроков во благо нашего хоккея. Имя Ивана Рябкина у всех на устах. Нападающий прекрасно себя проявил в молодёжке. Теперь же у Ивана новый вызов. Все мы рассчитываем, что он сможет пробиться в первую команду в новом сезоне, однако выданные авансы нужно подтвердить. Впереди у Ивана плодотворное лето. Со своей стороны скажу, что наша задача — создать все условия для того, чтобы игроки не уезжали за океан в раннем возрасте и радовали наших болельщиков в КХЛ», — прокомментировал подписание спортивный директор клуба Алексей Сопин.

Ранее проходила информация, что 17-летний юниор рассматривал вариант с продолжением карьеры в Северной Америке.

На арене «Вашингтона» будут продавать бургер, вдохновлённый Овечкиным

Во время матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем стадионе «столичных», «Кэпитал Уан-Арене», будут продавать бургер с отсылкой к Александру Овечкину.

Бургер под названием DC Flammin Hot Fried Chicken Sandwich (сэндвич с курицей в остром соусе), вероятнее всего, был вдохновлён знаменитыми фотографиями Овечкина с пакетом чипсов и сэндвичем перед полётом команды на выездные матчи. В состав блюда входят те же самые чипсы, которые предпочитает капитан «столичных». Стоимость бургера не объявлена.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Витязь» сохранил вратарскую бригаду

Голкипер Максим Дорожко заключил новый контракт с «Витязем», сообщает пресс-служба подмосковной команды. Соглашение с 25-летним вратарём подмосковного клуба рассчитано на два сезона.

Дорожко — воспитанник хоккейной школы «Витязь» и МХК «Русские Витязи». За три сезона в КХЛ он сыграл 87 матчей с 92,7% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2,49.

Также новый контракт подписал вратарь Дмитрий Шикин. Новое соглашение рассчитано на один сезон. 32-летний Шикин выступает в «Витязе» с сезона-2022/2023. За два сезона в подмосковном клубе голкипер сыграл 67 матчей с 91,4% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 2,84.

«Сибирь» продлила контракты с двумя форвардами

33-летний нападающий Георгий Белоусов продлил контракт с «Сибирью» сроком на один год, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Георгий присоединился к команде по ходу прошлого сезона. Белоусов принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири» и отметился 20 (8+12) результативными действиями при показателе полезности «0». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на его счету 655 встреч и 276 (105+171) очков.

Также 24-летний нападающий Павел Гоголев заключил новый контракт с «Сибирью» сроком на один год.

Прошлый сезон стал для Павла дебютным в КХЛ: в составе «Сибири» он провёл 51 матч, забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных баллов, набрав в общей сложности 10 очков.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ак Барс» сохранил Кошелева

«Ак Барс» продлил контракт с 28-летним нападающим Семёном Кошелевым — новое соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, Кошелев оказался в «Ак Барсе» в дедлайн КХЛ в конце декабря 2023 года в результате трёхстороннего обмена из «Металлурга» с участием «Авангарда». В составе казанцев он провёл 24 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков при показателе полезности «+12». В розыгрыше Кубка Гагарина Кошелев провёл пять матчей, в которых записал на свой счёт один гол.