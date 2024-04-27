Овечкин — 6-й россиянин в истории НХЛ, сыгравший 150+ матчей в плей-офф. Рекорд у Федорова (183) | Источник:

38-летний нападающий догнал Игоря Ларионова по числу игр в плей-офф за карьеру (по 150) и делит с ним 5-е место среди россиян в истории лиги.