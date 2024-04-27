Овечкин об игре «Вашингтона» в неравных составах: «Это отстой. Мы точно знаем, что нужно делать, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем забить»

Овечкин об игре «Вашингтона» в неравных составах: «Это отстой. Мы точно знаем, что нужно делать, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы все еще не можем забить» | Источник: Sports.Ru

Овечкин ответил на вопрос об игре команды в неравных составах.

В последних двух матчах «Рейнджерс» забили три гола в большинстве и два в меньшинстве.

"Это отстой, потому что мы точно знаем, что нам нужно делать, как они будут играть. У нас есть моменты, но мы не можем забить.

Моя результативность? Я думаю, мне нужно находить больше открытого пространства. Это плей-офф, здесь другой уровень хоккея. Нужно просто играть в свою игру, задавать тон.

Я уже говорил, что если ты не забиваешь, то должен задавать тон по-другому. Силовой игрой, просто создавать открытое пространство. В следующем матче«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.