Овечкин о 0−3 с «Рейнджерс»: «Нельзя сдаваться. Нам нужно держаться вместе и продолжать верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет»
«Вашингтон» уступает со счетом 0−3 в серии.
«Вашингтон» уступает со счетом 0−3 в серии.
"Нельзя сдаваться, надо верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет.
Я думаю, мы были в похожей ситуации последние два месяца. Так что нам просто нужно держаться вместе и продолжать верить. Выкладываться на полную«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
Овечкин спас пустые ворота, но было поздно. «Вашингтон» на грани вылета из плей-офф.