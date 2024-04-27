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17:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о 0−3 с «Рейнджерс»: «Нельзя сдаваться. Нам нужно держаться вместе и продолжать верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет»

«Вашингтон» уступает со счетом 0−3 в серии.

Овечкин о 0−3 с «Рейнджерс»: «Нельзя сдаваться. Нам нужно держаться вместе и продолжать верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет» | Источник: Sports.Ru

"Нельзя сдаваться, надо верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет.

Я думаю, мы были в похожей ситуации последние два месяца. Так что нам просто нужно держаться вместе и продолжать верить. Выкладываться на полную«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

Овечкин спас пустые ворота, но было поздно. «Вашингтон» на грани вылета из плей-офф.

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