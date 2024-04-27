Овечкин о 0−3 с «Рейнджерс»: «Нельзя сдаваться. Нам нужно держаться вместе и продолжать верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет» | Источник:

"Нельзя сдаваться, надо верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет.

Я думаю, мы были в похожей ситуации последние два месяца. Так что нам просто нужно держаться вместе и продолжать верить. Выкладываться на полную«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.