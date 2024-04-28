Назаров об Овечкине: «Природу не обманешь — сложно конкурировать с 25-летними голодными парнями. Даже в 38 Саша держит высочайший уровень»

Мы все адекватны и все должны понимать, что природу не обманешь. Конечно, Саше очень сложно конкурировать в плей-офф НХЛ с 25-летними голодными и собранными по всему миру лучшими парнями. Но Овечкин не унывает, поболеем за него в любом случае. Возраст берет свое, но в этом и есть прелесть хоккея.