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17:42 (мск), источник: Sports.Ru

Величкин о Набокове: «Никогда не видел такого феномена. В его возрасте он сильнее Василевского, Сорокина. Можно сравнить с игроками, которые выделялись: Овечкин, Малкин»

Голкипер «Металлурга» выиграл с командой Кубок Гагарина в сезоне КХЛ и был признан самым ценным игроком плей-офф.

Величкин о Набокове: «Никогда не видел такого феномена. В его возрасте он сильнее Василевского, Сорокина. Можно сравнить с игроками, которые выделялись: Овечкин, Малкин» | Источник: Sports.Ru

"Я за свою карьеру и жизнь видел много вратарей: и молодых, и опытных, но такого феномена я не видел. Для меня это вообще открытие какое-то, как бы этого парня не перехвалить.

Я с ним не знаком, но, судя по интервью, парень достаточно характерный, поэтому я не думаю, что медные трубы его испортят. У него большое будущее.

Такого феномена я никогда видел. Он сильнее, чем были Василевский и Сорокин в его возрасте. Знаете, когда эти ребята начинали, даже с ними сравнить невозможно.

Это можно сравнить с игроками, которые выделялись: Овечкин, Малкин. Только этот уровень.

Они в своем амплуа, а Илья — в своем, их было видно сразу, что они будут великими, точно так же, как этого парня.

Это просто чудо какое-то, самородок! Так бывает, редко, но, видите, родился на Урале самородок«, — сказал бывший генеральный директор “Металлурга” Геннадий Величкин.

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