«Вашингтон» проиграл все 5 серий плей-офф после чемпионства в 2018 году | Источник:

Клуб из столицы США не выиграл ни одной серии плей-офф после завоевания Кубка Стэнли в 2018 году. Он 5 раз вылетел в первом раунде.