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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

«Вашингтон» проиграл все 5 серий плей-офф после чемпионства в 2018 году

«Кэпиталс» вылетели из розыгрыша плей-офф НХЛ, уступив «Рейнджерс» в первом раунде (0−4, 2:4 в четвертом матче).

«Вашингтон» проиграл все 5 серий плей-офф после чемпионства в 2018 году | Источник: Sports.Ru

Клуб из столицы США не выиграл ни одной серии плей-офф после завоевания Кубка Стэнли в 2018 году. Он 5 раз вылетел в первом раунде.

В 2019-м «Вашингтон» проиграл «Каролине» (3−4), в 2020-м — «Айлендерс» (1−4), в 2021-м — «Бостону» (1−4), в 2022-м — «Флориде» (2−4).

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