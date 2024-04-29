«Вашингтон» проиграл все 5 серий плей-офф после чемпионства в 2018 году
«Кэпиталс» вылетели из розыгрыша плей-офф НХЛ, уступив «Рейнджерс» в первом раунде (0−4, 2:4 в четвертом матче).
«Кэпиталс» вылетели из розыгрыша плей-офф НХЛ, уступив «Рейнджерс» в первом раунде (0−4, 2:4 в четвертом матче).
Клуб из столицы США не выиграл ни одной серии плей-офф после завоевания Кубка Стэнли в 2018 году. Он 5 раз вылетел в первом раунде.
В 2019-м «Вашингтон» проиграл «Каролине» (3−4), в 2020-м — «Айлендерс» (1−4), в 2021-м — «Бостону» (1−4), в 2022-м — «Флориде» (2−4).