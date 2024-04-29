«Вашингтон» во 2-й раз в эпоху Овечкина проиграл серию плей-офф со счетом 0−4. В истории клуба — 4-й случай | Источник: Sports.Ru

Россиянин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06. «Вашингтон» выходил в плей-офф в 15 из 19 его сезонов в лиге.

До текущей серии на данном отрезке было только одно поражение со счетом 0−4 — от «Тампы» во втором раунде плей-офф-2011.