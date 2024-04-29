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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Вашингтон» во 2-й раз в эпоху Овечкина проиграл серию плей-офф со счетом 0−4. В истории клуба — 4-й случай

«Кэпиталс» вылетели из розыгрыша плей-офф НХЛ, уступив «Рейнджерс» в первом раунде (0−4, 2:4 в четвертом матче).
«Вашингтон» во 2-й раз в эпоху Овечкина проиграл серию плей-офф со счетом 0−4. В истории клуба — 4-й случай | Источник: Sports.Ru

Россиянин дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06. «Вашингтон» выходил в плей-офф в 15 из 19 его сезонов в лиге.

До текущей серии на данном отрезке было только одно поражение со счетом 0−4 — от «Тампы» во втором раунде плей-офф-2011.

Всего в истории клуба таких поражений теперь стало 4. В 1990 году «Кэпиталс» всухую проиграли «Бостону» в финале конференции, а в 1998 году — «Детройту» в финале Кубка Стэнли.

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