Овечкин впервые в карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ. Ранее худшим результатом были 2 балла в 2013 году | Источник: Sports.Ru

Нынешний розыгрыш плей-офф стал для 38-летнего россиянина 15-м в карьере. Он впервые остался без очков.

Ранее худшим результатом были 2 (1+1) балла в 7 играх с теми же «Рейнджерс» в 2013 году.