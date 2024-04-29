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07:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин впервые в карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ. Ранее худшим результатом были 2 балла в 2013 году

Капитан «Вашингтона» не отметился баллами за результативность в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (0−4).

Овечкин впервые в карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ. Ранее худшим результатом были 2 балла в 2013 году | Источник: Sports.Ru

Нынешний розыгрыш плей-офф стал для 38-летнего россиянина 15-м в карьере. Он впервые остался без очков.

Ранее худшим результатом были 2 (1+1) балла в 7 играх с теми же «Рейнджерс» в 2013 году.

Лучший результат Овечкина в плей-офф — 27 (15+12) очков в 24 играх в чемпионском для «Кэпиталс» 2018 году. По итогам розыгрыша ему был присужден приз самому ценному игроку — «Конн Смайт Трофи».

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