Овечкин впервые в карьере остался без очков в розыгрыше плей-офф НХЛ. Ранее худшим результатом были 2 балла в 2013 году
Капитан «Вашингтона» не отметился баллами за результативность в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (0−4).
Капитан «Вашингтона» не отметился баллами за результативность в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (0−4).
Нынешний розыгрыш плей-офф стал для 38-летнего россиянина 15-м в карьере. Он впервые остался без очков.
Ранее худшим результатом были 2 (1+1) балла в 7 играх с теми же «Рейнджерс» в 2013 году.
Лучший результат Овечкина в плей-офф — 27 (15+12) очков в 24 играх в чемпионском для «Кэпиталс» 2018 году. По итогам розыгрыша ему был присужден приз самому ценному игроку — «Конн Смайт Трофи».