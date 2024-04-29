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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин после 0−4 в серии: «Горжусь командой. Мы прошли через множество травм, дедлайн, но держались вместе и показали характер. Опыт этого года поможет нам»

«Кэпиталс» проиграли «Рейнджерс» в первом раунде (0−4 в серии, 2:4 в четвертом матче).

Овечкин после 0−4 в серии: «Горжусь командой. Мы прошли через множество травм, дедлайн, но держались вместе и показали характер. Опыт этого года поможет нам» | Источник: Sports.Ru

Российский форвард впервые в карьере завершил плей-офф без набранных очков. За 4 игры он нанес 5 бросков в створ ворот.

На дедлайне команда обменяла Евгения Кузнецова, Энтони Манту и Джоэла Эдмундсона на драфт-пики.

"Разочаровывающая игра, но это плей-офф. Мы боролись за это место последние два с половиной месяца.

Я горжусь нашей командой. Мы прошли через множество травм, дедлайн, но держались вместе и показали характер.

Тот опыт, который ребята получили в этом году, поможет им«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

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