Овечкин после 0−4 в серии: «Горжусь командой. Мы прошли через множество травм, дедлайн, но держались вместе и показали характер. Опыт этого года поможет нам» | Источник: Sports.Ru

Российский форвард впервые в карьере завершил плей-офф без набранных очков. За 4 игры он нанес 5 бросков в створ ворот.

На дедлайне команда обменяла Евгения Кузнецова, Энтони Манту и Джоэла Эдмундсона на драфт-пики.

"Разочаровывающая игра, но это плей-офф. Мы боролись за это место последние два с половиной месяца.

Я горжусь нашей командой. Мы прошли через множество травм, дедлайн, но держались вместе и показали характер.