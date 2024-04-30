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22:02 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился последний матч Казахстана на ЧМ-2024 по хоккею

Сборная Казахстана провела заключительный матч на юношеском чемпионате мира (U18) по хоккею, сообщают Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

Во встрече группы B с Канадой соперники совместными усилиями забросили 14 шайб. «Кленовые» листья первыми открыли счет на шестой минуте после шайбы Лиама Гринтри. Спустя пять минут казахстанцы благодаря Асанали Саркенову отыгрались — 1:1.

В первом периоде канадцы еще дважды отметились заброшенными шайбами: на 16-й минуте отличился Тий Игинла, а на 18-й Максим Массе.

Второй период вылился в кошмар для команды Георгия Верещагина. В эту двадцатиминутку канадцы забросили пять шайб. Отличились Коул Бьюдо (24 минута), Анри Мьюс (25), Калеб Десно (28), Гевин Маккена (31) и Портер Мартон (37).

В дебюте третьего периода Саркенов оформил дубль — 2:8. Впрочем, Френки Марелли (44) и Маккена (55) сделал счет двузначным — 2:10.

Саркенов на 56-й минуте записал на свой счет хет-трик, а Хариссон Браник на 57-й минуте забросил 11-ю шайбу в ворота Казахстана.

Напомним, ранее Ранее команда Верещагина поочередно проиграла Швейцарии (2:5) и Швеции (1:7), а в предпоследнем матче сотворила громкую сенсацию, обыграв в овертайме Чехию — 4:3.

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