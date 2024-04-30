Разгромом завершился последний матч Казахстана на ЧМ-2024 по хоккею
Сборная Казахстана провела заключительный матч на юношеском чемпионате мира (U18) по хоккею, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана провела заключительный матч на юношеском чемпионате мира (U18) по хоккею, сообщают Vesti.kz.
Во встрече группы B с Канадой соперники совместными усилиями забросили 14 шайб. «Кленовые» листья первыми открыли счет на шестой минуте после шайбы Лиама Гринтри. Спустя пять минут казахстанцы благодаря Асанали Саркенову отыгрались — 1:1.
В первом периоде канадцы еще дважды отметились заброшенными шайбами: на 16-й минуте отличился Тий Игинла, а на 18-й Максим Массе.
Второй период вылился в кошмар для команды Георгия Верещагина. В эту двадцатиминутку канадцы забросили пять шайб. Отличились Коул Бьюдо (24 минута), Анри Мьюс (25), Калеб Десно (28), Гевин Маккена (31) и Портер Мартон (37).
В дебюте третьего периода Саркенов оформил дубль — 2:8. Впрочем, Френки Марелли (44) и Маккена (55) сделал счет двузначным — 2:10.
Саркенов на 56-й минуте записал на свой счет хет-трик, а Хариссон Браник на 57-й минуте забросил 11-ю шайбу в ворота Казахстана.
Напомним, ранее Ранее команда Верещагина поочередно проиграла Швейцарии (2:5) и Швеции (1:7), а в предпоследнем матче сотворила громкую сенсацию, обыграв в овертайме Чехию — 4:3.