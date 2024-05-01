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10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кузнецов вышел на 11-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян (31), обогнав Ларионова

«Каролина» прошла «Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли (4−1, 6:3 в пятом матче).

Кузнецов вышел на 11-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян (31), обогнав Ларионова | Источник: Sports.Ru

На 14-й минуте форвард «Харрикейнс» реализовал штрафной бросок в замедленном стиле.

На счету россиянина 71 (31+40) очко в 92 играх в плей-офф за карьеру.

Он вышел на чистое 11-е место в списке лучших российских снайперов Кубка Стэнли, обогнав Игоря Ларионова (30 шайб в 150 играх).

В топ-10 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 72 в 151), Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177), Никита Кучеров («Тампа», 53 в 147), Сергей Федоров (52 в 183), Владимир Тарасенко («Флорида», 45 в 102), Алексей Ковалев (45 в 123), Вячеслав Козлов (42 в 118), Павел Дацюк (42 в 157), Александр Могильный (39 в 124) и Павел Буре (35 в 64).

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