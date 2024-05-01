Овечкин о погоне за Гретцки: «Нужно еще 42 гола. Довольно долгий путь, но это возможно, если я буду здоров»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Я всегда говорю одно и то же: если у меня получится, будет здорово, но нужно еще 42 гола.
Это довольно долгий путь, но это возможно, если я буду здоров«, — сказал 38-летний капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.