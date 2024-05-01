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18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о погоне за Гретцки: «Нужно еще 42 гола. Довольно долгий путь, но это возможно, если я буду здоров»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин о погоне за Гретцки: «Нужно еще 42 гола. Довольно долгий путь, но это возможно, если я буду здоров» | Источник: Sports.Ru

"Я всегда говорю одно и то же: если у меня получится, будет здорово, но нужно еще 42 гола.

Это довольно долгий путь, но это возможно, если я буду здоров«, — сказал 38-летний капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

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