Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.05
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
2.05
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Торонто
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина
Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
04:30
Виннипег
Колорадо
36
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
12
Все события
21:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о 8 голах в первых 43 играх: «Боялся, что меня обменяют. Слава богу, я все еще здесь. Честно говоря, было тяжело»

В первых 43 играх регулярного чемпионата на его счету было 8 голов. Он завершил регулярку с 31 шайбой в 79 матчах.
Овечкин о 8 голах в первых 43 играх: «Боялся, что меня обменяют. Слава богу, я все еще здесь. Честно говоря, было тяжело» | Источник: Sports.Ru

«Да, я боялся, что меня обменяют, но, слава богу, я все еще здесь», — пошутил Овечкин.

"Честно говоря, было тяжело из-за всей этой ситуации, травм. Я все время разговаривал с Карбери.

Мы просто пытались понять, как мне лучше начать выполнять свою работу, забивать и набирать очки«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

Читайте также от «Sports»
Вирер охладела к биатлону? Кайфует и без него: купальники, Париж-2024 и стрельба по голому мужчине
Скандал в нашем волейболе
Неизвестные детали о победе «Металлурга»
РФС завел дело из-за шутки
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь