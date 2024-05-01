Овечкин о 8 голах в первых 43 играх: «Боялся, что меня обменяют. Слава богу, я все еще здесь. Честно говоря, было тяжело» | Источник: Sports.Ru

«Да, я боялся, что меня обменяют, но, слава богу, я все еще здесь», — пошутил Овечкин.

"Честно говоря, было тяжело из-за всей этой ситуации, травм. Я все время разговаривал с Карбери.