Овечкин хочет играть с Кросби, «Авангард» расстался с пятью игроками. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 1 мая 2024 года: Овечкин хочет видеть Кросби в Вашингтоне, в КХЛ открылся рынок трансферов | Источник: AP 2023

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 1 мая 2024 года.

Александр Овечкин заявил, что хотел бы видеть Кросби в «Вашингтоне»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвёл итоги сезона в НХЛ, в котором его команда вышла в плей-офф, но проиграла «Рейнджерс» в первом раунде со счётом 0−4.

"Я горжусь этой командой, мы через многое прошли с начала сезона. Были взлёты и падения, травмы. Мы нашли способ пробиться в плей-офф, боролись до конца регулярки. Это был сложный сезон, но он будет полезен ребятам, которым нужен был этот опыт.

Думаю, это был один из самых сложных сезонов в моей карьере. В тренировочном лагере мы думали, что сможем рассчитывать на Кузнецова, Бекстрёма, Строума — трёх центров, которые могут создать что-то из ничего. Обмен Кузнецова оказался сложным моментом для меня и всей команды. Если кто-то скажет, что это был удачный сезон, то это будет неправда. Мы искали способы стать лучше, искали свою игру.

Как мы станем лучше? Формирование состава зависит не от меня. Я, например, хочу, чтобы в моей команде играли Макдэвид и Кросби. Кросби будет свободным агентом? Хм, надо позвонить ему.

Рекорд Гретцки? Я всегда говорю, что предстоит ещё долгий путь. Но всё возможно — надо продолжать играть и обойтись без травм. Я уже поговорил со своим тренером и хочу кое-что изменить в межсезонной подготовке", — сказал Овечкин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ничушкин забил в пяти матчах Кубка Стэнли подряд и повторил рекорд для россиян в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Виннипег Джетс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 6:3 (1:1, 2:1, 3:1).

Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился в матче заброшенной шайбой. Форвард забил гол в пятом матче Кубка Стэнли подряд. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ничушкин повторил рекорд для россиян в НХЛ, установленный Александром Могильным в сезоне-1992/1993. Рекорд же всей лиги принадлежит Реджи Личу, который в розыгрыше Кубка Стэнли — 1976, играя за «Филадельфию Флайерз», забрасывал в 10 матчах подряд.

«Авангард» расстался с пятью хоккеистами

В связи с истечением срока контракта «Авангард» покинули пять хоккеистов — защитники Богдан Киселевич и Егор Рыков, а также нападающие Иван Телегин, Райан Спунер и Дамир Жафяров.

Киселевич в 59 матчах регулярного сезона записал на свой счёт восемь результативных передач. Егор Рыков за омский клуб провёл пять матчей без набранных очков. Иван Телегин сыграл 26 встреч, где набрал 7 (1+6) очков. Райан Спунер в регулярке сыграл 65 матчей, отметившись 61 (23+38) очком. В плей-офф КХЛ форвард провёл 10 матчей, где набрал 6 (1+5) очков. Дамир Жафяров за 25 встреч регулярки набрал 15 (4+11) очков, в розыгрыше Кубка Гагарина нападающий записал на свой счёт четыре голевые передачи в 12 встречах.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3−4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.

И заключил контракт с Линденом Веем

«Авангард» заключил однолетний контракт с нападающим Линденом Веем, сообщает пресс-служба КХЛ.

Вей провёл сезон-2023/2024 в немецком клубе «Адлер Мангейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9». Нападающий является обладателем Кубка Гагарина — 2019 в составе ЦСКА.

Всего в КХЛ канадский нападающий провёл 340 встреч и совершил 252 (81+171) результативных действия. Вей выступал за казахстанский «Барыс», ЦСКА и СКА.

Андрей Миронов прокомментировал переход из «Динамо» в «Спартак»

Защитник «Спартака» Андрей Миронов рассказал о своём переходе из «Динамо» в стан красно-белых и поблагодарил бело-голубых, воспитанником которых он является.

«В “Динамо” я провёл всю свою жизнь. И сейчас меня переполняют очень странные чувства.

Это как съехать от родителей. Страшно, но когда-то же нужно это сделать.

В «Динамо» я рос и развивался, падал и поднимался, проигрывал и побеждал.

Благодарен всем людям, которые встретились на моём пути за эти 25 лет — руководству, персоналу, партнёрам по команде, ветеранам и легендам, сотрудникам клуба, болельщикам.

Сейчас нужно двигаться дальше. Уже в другом клубе. Знаю, что у некоторых моё решение вызывает негативную реакцию, но так будет лучше для меня и моей семьи в первую очередь.

И как бы ни менялась моя жизнь, буква «Д» всегда была, есть и будет в моём сердце", — написал Миронов в своём телеграм-канале.