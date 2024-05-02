Возраст выхода: что ждать от хоккейной сборной России в майском турне | Источник: РИА "Новости"

Для хоккейной сборной майское турне с несколькими матчами против белорусов — уже привычное дело. Международный бан для российского профессионального спорта продолжается уже больше двух лет, и за это время наши сборные уже начали привыкать к новому формату. Вот и в мае 2024-го команда Романа Ротенберга проведет четыре матча со сборной Белоруссии и один со сборной Казахстана.

Где состоятся матчи?

2 и 4 мая сборная России сыграет в Астане против Казахстана и Белоруссии соответственно. 6 и 9 мая наша команда примет белорусов в Омске и Туле, а 11 мая сыграет с соседями в Минске.

В мае 2023-го россияне выиграли шесть из восьми матчей у белорусов и единственный матч у казахстанцев.

— Очень радует, что ребята приехали в сборную с хорошим настроением, — подчеркнул наставник команды Роман Ротенберг. — Мы провели много тренировок в зале и на льду. Для нас важна следующая игра против Казахстана в Астане, против команды, которая готовится к ЧМ. Нам важно победить, чтобы доказать: мы заслуживаем играть на чемпионате мира. Мы не говорим про политику, мы говорим про игру. Ребята хотят показать яркий хоккей, чтобы у экранов было много зрителей. Хотим установить рекорды по рейтингу. То, что мы увидели в КХЛ, нас не устраивает. Мы не согласны с низким рейтингом финалов. Самый главный показатель сборной — это полные трибуны на стадионах. Это очень важно.

В состав сборной традиционно вошло много игроков из СКА, в том числе опытные Артем Земченок, Никита Серебряков, Никита Камалов, Валентин Зыков, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский и Василий Глотов. Последний станет капитаном команды.

Василий сделал огромный шаг вперед в этом сезоне, доказал игрой, что является одним из самых прогрессирующих игроков в России. И достоин звания капитана сборной. Глотов — это тот человек, который может повести команду за победами. Роман Ротенберг

Из остальных команд вызваны в основном молодые игроки. Исключение — Максим Джиошвили из «Динамо», Владислав Барулин из «Амура», Артур Тянулин из «Сочи» и защитник «Трактора» Илья Карпухин.

Интересно понаблюдать за тем, как будет выглядеть проведший достаточно бледный сезон в ЦСКА Прохор Полтапов, после яркого прошлогоднего плей-офф от него ждали большего. Одним из лидеров команды должен стать и динамовский снайпер Дмитрий Рашевский. В обороне любопытно посмотреть на таланта «Авангарда» Михаил Гуляева и вдохновленного после обмена в «Северсталь» из ЦСКА Владимира Грудинина.

Кого можно выделить у соперников?

Сборная Казахстана готовится к чемпионату мира, и, пожалуй, самое главное в ее составе — то, что в нем не будет натурализованных игроков. Даррен Диц, Кертис Волк, Джесси Блэкер, а также россияне Дмитрий Шевченко, Алексей Маклюков, Егор Петухов вывели бы эту команду на совершенно другой уровень.

Сейчас главная звезда Казахстана — новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина Никита Михайлис. В «Магнитке» форвард не блеснул, но в своей сборной должен становиться лидером атаки. В обороне сыграет и еще один представитель команды Андрея Разина — Валерий Орехов. Не стоит забывать и про ветерана Романа Старченко, который еще на год продлил контракт с «Барысом».

В составе белорусов выделяется солидная линия нападения. Тут и одна из главных звезд «Северстали» Александр Скоренов, и ведущий центрфорвард «Торпедо» Андрей Белевич, и выходящие на главные роли в минском «Динамо» Виталий Пинчук и Вадим Мороз.

Чемпионат мира стартует уже 10 мая, и уже третий год подряд он пройдет без участия сборных России и Белоруссии. Но оставаться без практики на международном уровне и прекратить существование наши команды точно не должны. Прошлогоднее турне вызвало большой интерес по всей стране, и пусть сейчас три из пяти матчей пройдут не в России, в Омске и Туле наверняка будут полные трибуны.

— На что бы мы могли рассчитывать на ЧМ? Только на первое место, других задач у нас не было и не будет, — заявил Роман Роттенберг. — Иначе нет смысла. Все были готовы ехать, со всеми игроками были в диалоге. Но еще раз говорю: календарь, травмы. Ребята просто выхолощены и морально, и физически. Те, которые почувствовали в себе силы приехать помочь сборной, именно выигрывать, здесь. Огромное им спасибо. Многие сильнейшие игроки КХЛ имеют предложения уехать в НХЛ, мы знаем. Но пока они готовы работать у нас в России, добиваться успехов здесь, развиваться. В НХЛ надо ехать уже готовыми игроками, как в свое время уехал от нас из СКА Артемий Панарин. Или Кирилл Капризов.

Предстоящие матчи станут отличным шансом для молодых игроков зарекомендовать себя на новом уровне. Далеко не для всех клубный сезон сложился удачно, так что игры за сборную станут для них отдушиной.