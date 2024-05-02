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17:13 (мск), источник: Vesti.kz

Федерация отреагировала на драму Казахстана в элите ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе на юношеском чемпионате мира (U-18) в Финляндии, сообщают Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

В решающем матче подопечные Георгия Верещагина встречались с неудачником группы А — командой Норвегии. Основное время встречи завершилось со счетом 5:5. Причем по ходу игры казахстанцы дважды сумели отыграться — сначала с 1:3, а затем с 3:5. Однако в серии послематчевых буллитов удача сопутствовала норвежским хоккеистам.

«Старались изо всех сил. Спасибо за игры, ребята!», — говорится в сообщении Казахстанской федерации хоккея в соцсетях.

Напомним, на групповом этапе Казахстан проиграл Швейцарии (2:5), Швеции (1:7), Канаде (3:11) и обыграл в овертайме Чехию (4:3).

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