Федерация отреагировала на драму Казахстана в элите ЧМ по хоккею

В решающем матче подопечные Георгия Верещагина встречались с неудачником группы А — командой Норвегии. Основное время встречи завершилось со счетом 5:5. Причем по ходу игры казахстанцы дважды сумели отыграться — сначала с 1:3, а затем с 3:5. Однако в серии послематчевых буллитов удача сопутствовала норвежским хоккеистам.