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22:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба выложил совместную фотографию с Овечкиным: «Пузико и деревяшка вместе»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выложил совместную фотографию с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Дзюба поделился снимком в соцсетях. «Пузико и деревяшка вместе», — подписал фото футболист.

Ранее сообщалось, что Овечкин 12 мая посетил матч между ЦСКА и «Зенитом» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Вашингтон» в конце апреля всухую проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (0−4 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ. 38-летний россиянин не набрал результативных действий в Кубке Стэнли.

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