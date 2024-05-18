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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Клуб из Смоленска официально принят в чемпионат Беларуси

В следующем сезоне хоккейного чемпионата Беларуси выступят 14 команд, в том числе один клуб из России, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Клуб из Смоленска официально принят в чемпионат Беларуси | Источник: Чемпионат.com

В следующем сезоне выступят следующие клубы: «Авиатор» (Барановичи), «Брест», «Витебск», «Гомель», «Динамо‑Молодечно», «Лида», «Локомотив» (Орша), «Металлург» (Жлобин), «Могилёв», «Неман» (Гродно), «Химик» (Новополоцк), «Шахтёр» (Солигорск), «Юность» (Минск) и клуб из Смоленска.

«Я рад приветствовать наших коллег из Смоленска в числе участников белорусской Экстралиги. Интерес со стороны зарубежных клубов говорит о нашей качественной работе: федерации — в части обеспечения условий для проведения чемпионата и проработки регламента соревнований, клубов — в части привлечения квалифицированных тренеров и игроков для обеспечения хорошей конкуренции в лиге», — заявил председатель совета директоров клубов Артём Каркоцкий.

Напомним, о желании клуба вступить в Экстралигу чемпионата Беларуси стало известно в декабре 2023 года. В 2014 году у команды из Смоленска уже имелись намерения заявиться в белорусскую Экстралигу, однако тогда этого не случилось.

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