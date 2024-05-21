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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Федосов об Овечкине: «Как и вся Россия, жду, что он превзойдет достижение Гретцки. Контракт с “Вашингтоном” у него до 2026-го, за 2 сезона может обогнать»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Федосов об Овечкине: «Как и вся Россия, жду, что он превзойдет достижение Гретцки. Контракт с “Вашингтоном” у него до 2026-го, за 2 сезона может обогнать» | Источник: Sports.Ru

— Главной российской звездой НХЛ по-прежнему остается Александр Овечкин. С ним вы работали в московском «Динамо» в чемпионском сезоне 2012/13. Связь с капитаном «Вашингтон Кэпиталс» поддерживаете?

— Очень давно не виделись и не общались. Овечкин не так часто приезжает в Россию и всегда в Москву. А я в последние годы постоянно живу в Нижнем Новгороде. Как и вся Россия, слежу за его голевыми рекордами в НХЛ и жду, что он превзойдет достижение Уэйна Гретцки. Главное, чтобы у Александра не было травм.

— Как думаете, сколько сезонов потребуется Овечкину, чтобы догнать и перегнать Гретцки?

— Контракт с «Вашингтон Кэпиталс» у него до 2026 года. Значит, если Овечкин будет забрасывать по 25−30 очков, за два сезона может обогнать Гретцки, — сказал бывший тренер «Динамо» Владимир Федосов.

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