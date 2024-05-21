Федосов об Овечкине: «Как и вся Россия, жду, что он превзойдет достижение Гретцки. Контракт с “Вашингтоном” у него до 2026-го, за 2 сезона может обогнать» | Источник:

— Очень давно не виделись и не общались. Овечкин не так часто приезжает в Россию и всегда в Москву. А я в последние годы постоянно живу в Нижнем Новгороде. Как и вся Россия, слежу за его голевыми рекордами в НХЛ и жду, что он превзойдет достижение Уэйна Гретцки. Главное, чтобы у Александра не было травм.