Алексей Марченко: «У Овечкина феноменальные физические данные. Удивительный человек. Даже на тренировке он забивает практически с каждого броска» | Источник: Sports.Ru

— Ты поиграл в НХЛ. В этом плей-офф на первой же стадии вылетел «Вашингтон». Овечкин взял на себя вину. Этот поступок тебя удивляет?

— Нет, он лидер команды. Мне кажется, лидеры всегда берут на себя ответственность в тяжелые моменты. Взрослый человек по-взрослому поступил.

В плане игры, у «Рейнджерс», могу сказать, праймовая команда. Я думаю, любой команде против них тяжело было бы. «Вашингтону» трудно было что-то противопоставить им.

— «Вашингтон» после завоевания Кубка Стэнли не может пройти первый раунд — 5 поражений кряду. «Детройт», где ты играл, уже 8 лет не может попасть в плей-офф. В чем причина?

— По «Детройту» могу сказать, что там сейчас идет кардинальная смена состава. После моего ухода там играло очень много молодых ребят. Каждая команда проходит через это. Сейчас, например, «Чикаго». Нормальный цикл для команды НХЛ.

Если там все пройдет нормально, с правильной подготовкой, они тоже будут претендовать на кубок. Много факторов должно совпасть: нужно дать лидерам вырасти, потом костяку помочь подписаниями. У «Вашингтона» тоже костяк не молодеет, но они все равно играют в плей-офф.

-Ты играл против Овечкина в НХЛ. В чем его феномен? Он такой зверь в свои 38 лет?

— Мне кажется, у него феноменальные физические данные. Удивительный человек, пропустил очень мало игр за всю свою карьеру.