«У Ротенберга личные проблемы с ним». Переезд в НХЛ — единственный вариант для Мичкова

Матвей Мичков может покинуть СКА и переехать в НХЛ, переговоры с Филадельфией, отношения с Романом Ротенбергом, реакция | Источник: Чемпионат.com

В последние дни набирает обороты новая сага с Матвеем Мичковым. Кажется, между СКА и «Филадельфией» действительно проходит активная беседа, чтобы 19-летний нападающий присоединился к «лётчикам» уже в ближайшее время! На это намекает даже сам Роман Ротенберг.

Что же стоит за этим? Насколько реален скорый переезд Мичкова в НХЛ? Нужно ли ему это делать? Давайте разберёмся.

СКА и «Филадельфия» договариваются?

Прежде всего стоит напомнить, почему переговоры могут проходить очень непросто. Основная причина заключается, конечно, в долгосрочном контракте, который Матвей подписал с санкт-петербургской командой ещё в конце 2020 года. По этому соглашению форвард должен играть в СКА до конца сезона-2025/2026 — то есть ещё два года.

Можно, конечно, поступить так же, как ЦСКА в ситуации с Иваном Федотовым. Нет, не оставить игрока в России, а просто расторгнуть контракт и отпустить хоккеиста. Тем не менее очевидно, что СКА не пойдёт на такой шаг. Всё-таки Мичков — одна из главных звёзд российского хоккея. Кто будет добровольно отпускать такого игрока, ещё и бесплатно?

Конечно же, никто. Тем более не СКА.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если же разрывать контракт со стороны игрока, то ему придётся выплатить большую неустойку. В одном из отечественных СМИ видел информацию о 37 млн рублей. Честно скажу: не знаю, насколько это приближено к реальности, но если на самом деле фигурируют примерно такие числа, то сумма для 19-летнего хоккеиста просто неподъёмная.

Получается, в дело должна вступить «Филадельфия», которой придётся договориться с санкт-петербургским клубом о досрочном расторжении контракта. И тут всё сведётся к тому, действительно ли СКА готов отпустить Мичкова и действительно ли «лётчики» готовы вложиться в этот переход. Вряд ли удастся договориться о прямой аренде в НХЛ, тем более мелькают новости именно о расторжении контракта с сохранением прав на игрока в КХЛ. Так что сумма сделки наверняка будет немаленькой.

Как в Северной Америке реагируют на сагу с Мичковым?

Журналисты в Северной Америке начали активно обсуждать возникшие слухи. Пока что обозреватели стараются не бежать впереди паровоза, но в целом восторженно и с предвкушением ожидают приезда Матвея.

Журналист The Athletic Кевин Курц назвал нюансы возможных переговоров «Филадельфии» со СКА.

«Флайерз» пока мало что знают об этом слухе о Мичкове, и у меня сложилось впечатление, что они тоже пытаются выяснить, достоверен ли он.



Следует иметь в виду: технически «Филадельфия» не может просто выписать СКА чек на крупную сумму. Деньги за выкуп должен будет заплатить сам Мичков. Единственное, что могут сделать «Флайерз», — это предложить ему контракт новичка в НХЛ, который, конечно, может стоить очень дорого", — написал Курц в своей соцсети.

Журналист НХЛ Энтони Ди Марко подтвердил информацию Курца о том, что фронт-офис «Филадельфии» пока что располагают небольшим количеством сведений о ситуации с российским нападающим.

«На данный момент руководство “Флайерз” не в курсе ситуации с Мичковым. Но если слух верен, следующим шагом будет заключение контракта на его переезд в Северную Америку.



Насколько я понимаю, сейчас между Мичковым и его агентом и СКА идут переговоры, в центре них находится размер компенсации, которую команда получит в случае расторжения контракта. Если они сойдутся в деньгах, то Мичков окажется в Северной Америке раньше, чем ожидалось. “Филадельфия” не будет принимать непосредственного участия в переговорах о выкупе контракта со СКА», — написал Ди Марко.

Известный журналист из Филадельфии Чарли О’Коннор считает, что у Мичкова не сложились отношения с главным тренером СКА.

«Меньше всего в “Филадельфии” хотят, чтобы люди, связанные с Россией, испортили ситуацию, чувствуя, что “Флайерз” играют здесь “мускулами”.



Я действительно думаю, что весь этот поток новостей о Мичкове делает шум вокруг интервью Бриера (генеральный менеджер “Флайерз”. — Прим. “Чемпионата”) на прошлой неделе ещё более забавным. Некоторые люди совершенно упустили суть. Переговоры послужили скорее посланием для российской стороны “мы не пытаемся его украсть”, нежели озабоченностью законами.



На самом деле кажется, что у Ротенберга есть личные проблемы с Мичковым. Я беспокоюсь, что у него есть веская причина не любить Матвея. Но со стороны это выглядит довольно иррациональной предвзятостью», — написал О’Коннор.

Журналистка Хейли Тейлор Симон обратилась к болельщикам «Филадельфии».

Фанаты «Флайерз», как бы ни была интересна возможность приезда Мичкова в «Филадельфию» в предстоящем сезоне, помните, что реальных ответов пока нет.

Пока это не подтверждено Бриером, самим Мичковым или его агентом, это всего лишь «шанс», — написала Симон.

Обозреватель RMNB Крис Серулло напомнил, что досрочное расторжение контрактов с целью переезда в НХЛ не редкость для КХЛ.

«Российские проспекты в НХЛ, чьи контракты в КХЛ досрочно расторгались, не являются чем-то необычным. “Вашингтон” извлёк выгоду из того же хода с Иваном Мирошниченко чуть больше года назад.



Сезон Мичкова начался не так, как он планировал: до того, как его отдали в аренду в “Сочи”, Матвей сыграл лишь в одном из первых четырёх матчей чемпионата за СКА. Необходимость в аренде возникла после того, как подросток быстро впал в немилость главного тренера СКА Романа Ротенберга.



Однако Ротенберг изменил свою позицию теперь, когда, по слухам, Мичков может уехать из России. Главный тренер СКА отказался подтвердить эту информацию и, по всей видимости, потребовал, чтобы “Филадельфия” задействовала Мичкова в матчах НХЛ и поставила в первое звено, иначе он сделает всё возможное, чтобы вернуть Матвея в КХЛ», — написал Серулло.

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Нужно ли Мичкову уезжать?

Несмотря на разговоры о необходимости разных законов-запретов на отъезд молодых российских хоккеистов за границу, сейчас у Мичкова, кажется, и не остаётся других вариантов. Давайте ещё раз посмотрим на всю ситуацию.

Нападающий прошлый сезон начал в СКА, но быстро покинул клуб, почти не получив игрового времени и уйдя в аренду в «Сочи». Странно, что Матвея так долго держали в команде, прошли с ним всю предсезонку, но за четыре матча разочаровались в игроке и решили отдать команде, ставящей совершенно иные цели.

Молодой форвард не разочаровал. Мичков набрал 41 (19+22) очко в 48 матчах сезона и в целом смотрелся хорошо, брал на себя лидерские обязанности. В очной встрече со СКА даже записал в свой актив 1+2. Но «Сочи» боролся не за кубок, а за попадание в плей-офф — и даже этой цели достичь не вышло.

После такого сезона Мичков, очевидно, уже не может оставаться не в топ-клубе. Ему пора выходить на новый уровень, примерить на себя роль лидера топовой команды, почувствовать ответственность и вкус борьбы за высокие цели — при должном уровне доверия.

Будут ли ему доверять в СКА? Даже если не брать в расчёты слухи о натянутых взаимоотношениях с главным тренером санкт-петербургской команды, которые проверить мы не сможем, слабо представляется, что в клубе он получит возможность развиваться.

Большая проблема СКА заключается в том, что санкт-петербуржцы плохо переваривают то количество игроков, которое собирают в системе, и почти все хоккеисты практически лишены права на ошибку (Никиту Серебрякова, который слабо начал в клубе, но тащил в плей-офф, не «пинал» только ленивый; выменянного у того же «Сочи» Борну Рендулича быстро отправили в запас). На смену тем, кто не оправдал ожиданий сразу же, всегда готовы прийти другие люди.

В такой ситуации качественно развиваться как минимум такому перспективному игроку, как Мичков, которому нужно время и доверие, не выйдет.

Про ситуации с Маратом Хуснутдиновым и Иваном Демидовым даже вспоминать не будем.

Иными словами, в СКА Мичкову вряд ли удастся остаться. Возможно, он и сам не особо хочет (вспомним его появление на недавней тренировке в футболке с символикой «Филадельфии» и заявления относительно желания играть в НХЛ). В команду попроще отправлять его будет уже глупо — форвард готов к новым вызовам. Да и в другой российский топ-клуб дорога закрыта по понятным причинам — кто ж будет отдавать конкурентам звезду?

Вот и выходит, что для Матвея переезд в НХЛ сейчас остаётся лучшим решением. Особенно с учётом того, что он сам говорил о желании как можно скорее переехать в Национальную хоккейную лигу. Вернуться в КХЛ он и так всегда сможет.

Да и в «Филадельфии» у него на самом деле хорошие перспективы. Там на него точно будут рассчитывать — в клубе понимают, что это будущая звезда и, вероятно, лицо франшизы. «Лётчики» точно доверятся ему. Сомневаться в этом не приходится: в клубе верят, например, в 28-летнего Ивана Федотова, которому дали двухлетний контракт с хорошей зарплатой, хотя он провалил сезон в КХЛ и слабо начал в НХЛ. Почему они не должны довериться потенциальной суперзвезде?

Нужно понимать, что сейчас в «Филадельфии» проходит перестройка. Мичков может вырасти вместе с командой, от которой не ждут побед здесь и сейчас, и стать её лидером. Хоть сейчас цель «Флайерз» — борьба за плей-офф, это всё равно совершенно другой уровень, нежели в КХЛ, — более высокий. Но с ожиданиями пониже. Есть пространство для ошибок, которые молодой хоккеист неизбежно будет совершать в процессе взросления и адаптации. Это то, что ему нужно и чего он не сможет получить в КХЛ.

Кроме того, у «Флайерз» классный открытый тренер. Джон Торторелла известен своим взрывным нравом, но он умеет работать с молодёжью. Да, учитывая непростой характер Матвея, они легко могут не сойтись. Однако если Мичков и Торторелла смогут понять друг друга и настроиться на общую волну, это будет лучший расклад из возможных для всех сторон.

Ну и не забываем, что в составе «лётчиков» есть россиянин Иван Федотов и белорус Дмитрий Колосов. Так что Матвей точно не останется в одиночестве, а процесс адаптации скрасится благодаря людям, только-только поигравшим вместе с ним в КХЛ.

Сейчас переход в «Филадельфию» станет для Мичкова лучшим решением. Там он получит то, чего ему не могут дать в СКА. А у нас появится ещё одна звёздочка в НХЛ, которую мы будем активно поддерживать. Главное, чтобы не сорвалось!