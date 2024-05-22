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21:59 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан принял радикальное решение после ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею прекратила сотрудничество с Галымом Мамбеталиевым, передает Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Казахстан
Источник: IG/kazakhstanhockey

Его место займет Дэвид Немировски, который был назначен главным тренером «Барыса» в это межсезонье. Минувший сезон наставник начинал в качестве главного тренера новосибирской «Сибири», откуда он был уволен в декабре 2023 года. Дэвид Немировски ни разу в своей карьере не был у руля национальной сборной.

На чемпионате мира в Чехии сборная Казахстана заняла 6 место в группе В и не смогла выйти в плей-офф, но сохранила место в элите. По ходу турнира национальная команда обыграла Францию (3:1) и Польшу (3:1).

Впервые Галым Мамбеталиев вошел в тренерский штаб сборной Казахстана в 2009-м году в качестве тренера. В 2018-м он впервые возглавил команду, выступив в первом дивизионе, но не смог выйти в элиту.

Также он был у руля сборной на двух последних чемпионатах мира, сохранив прописку в топ-дивизионе.

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