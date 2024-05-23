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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Артем Михеев: «Все мы ждем, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это вопрос времени»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Артем Михеев: «Все мы ждем, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это вопрос времени» | Источник: Sports.Ru

— Я думаю, что это вопрос времени. Разумеется, все мы ждем, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.

— Он уложится за два сезона?

— Спокойно, — сказал нападающий «Динамо» Артем Михеев.

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