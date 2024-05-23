Артем Михеев: «Все мы ждем, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это вопрос времени»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
— Я думаю, что это вопрос времени. Разумеется, все мы ждем, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.
— Он уложится за два сезона?
— Спокойно, — сказал нападающий «Динамо» Артем Михеев.