Артем Михеев: «Все мы ждем, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Это вопрос времени» | Источник:

— Я думаю, что это вопрос времени. Разумеется, все мы ждем, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.