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13:34 (мск), источник: СуперОмск

Генменеджер омского «Авангарда» станет тренером

Омский хоккейный клуб «Авангард» сообщил в четверг, 30 мая 2024 года, об изменениях в тренерском штабе команды.

Источник: БЕЛТА

Так, в сезоне-2024/25 в тренерский штаб команды войдет генеральный менеджер Антон Курьянов, он будет отвечать за работу с нападающими, а также за большинство.

«Еще в прошедшем плей-офф генеральный менеджер активно помогал тренерскому штабу как в подготовке к матчам, так и по ходу игр. Мы все убедились, насколько полезной и эффективной была эта работа, поэтому пошли навстречу просьбе Антона Алексеевича продолжить сотрудничество со штабом Сергея Звягина в новом сезоне. Да, такой формат выглядит необычно. Но мы убеждены, что далеко не все решения должны вписываться в традиционные схемы, которые кажутся правильными», — прокомментировал решение гендиректор омской команды Герман Чистяков.

В свою очередь, главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин выразил уверенность, что Антон Курьянов усилит тренерский штаб команды.

Отметим, пост генерального менеджера «Авангарда» Антон Курьянов занял в апреле 2023 года.

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