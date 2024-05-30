Генменеджер омского «Авангарда» станет тренером

Так, в сезоне-2024/25 в тренерский штаб команды войдет генеральный менеджер Антон Курьянов, он будет отвечать за работу с нападающими, а также за большинство.

«Еще в прошедшем плей-офф генеральный менеджер активно помогал тренерскому штабу как в подготовке к матчам, так и по ходу игр. Мы все убедились, насколько полезной и эффективной была эта работа, поэтому пошли навстречу просьбе Антона Алексеевича продолжить сотрудничество со штабом Сергея Звягина в новом сезоне. Да, такой формат выглядит необычно. Но мы убеждены, что далеко не все решения должны вписываться в традиционные схемы, которые кажутся правильными», — прокомментировал решение гендиректор омской команды Герман Чистяков.