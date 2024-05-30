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14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин на вопрос «Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?»: «Кубок. А лучше сделать все. И побить, и выиграть»

Нападающий сообщил, что предпочел бы выиграть еще один Кубок Стэнли тому, чтобы побить снайперский рекорд Гретцки.

Овечкин на вопрос «Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?»: «Кубок. А лучше сделать все. И побить, и выиграть» | Источник: Sports.Ru

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 2018 году Овечкин завоевал Кубок Стэнли с «Кэпиталс».

— Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?

— Кубок Стэнли.

А лучше сделать все. И побить, и выиграть, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

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