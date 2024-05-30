Овечкин на вопрос «Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?»: «Кубок. А лучше сделать все. И побить, и выиграть»
Нападающий сообщил, что предпочел бы выиграть еще один Кубок Стэнли тому, чтобы побить снайперский рекорд Гретцки.
Нападающий сообщил, что предпочел бы выиграть еще один Кубок Стэнли тому, чтобы побить снайперский рекорд Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В 2018 году Овечкин завоевал Кубок Стэнли с «Кэпиталс».
— Побить рекорд Гретцки или еще раз взять Кубок Стэнли?
— Кубок Стэнли.
А лучше сделать все. И побить, и выиграть, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.