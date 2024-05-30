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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Ефремов об Овечкине: «Талант от бога. Физически одаренный человек, плюс сильный бросок и скорость»

— Ты с Овечкиным пересекался в «Динамо». Может, в межсезонье какое-то общение было или катались в одном месте?

Ефремов об Овечкине: «Талант от бога. Физически одаренный человек, плюс сильный бросок и скорость» | Источник: Sports.Ru

— За НХЛ немного слежу. Матчи в целом не смотрю. Только результаты и хайлайты могу посмотреть. С Овечкиным пересекался, лично мы не знакомы, но летом на предсезонке, наверное, года два-три появлялся, с нами катался несколько дней и потом уезжал либо в Америку, либо дальше готовиться.

Интересно было, конечно, наблюдать за лучшим снайпером наших времен. Он действительно талант от бога, физически одаренный человек, плюс сильный бросок и скорость.

— А какую-то шутку вспомнишь? Возможно, вы толкались, может, ты его обыграл или он тебя?

— Да нет, на самом деле шуток особо как таковых не было. Еще было удивительно, что он при своем статусе, как бы лучший игрок НХЛ, заходил в раздевалку и себя довольно-таки скромно вел, ничего там не показывал.

Но я у себя абсолютно спокойно катался немножко, может, 2−3 дня, не успел особо ничего сказать. Каких-то моментов таких не было, смешных с ним, — сказал нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов.

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