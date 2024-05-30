Ефремов об Овечкине: «Талант от бога. Физически одаренный человек, плюс сильный бросок и скорость» | Источник: Sports.Ru

— За НХЛ немного слежу. Матчи в целом не смотрю. Только результаты и хайлайты могу посмотреть. С Овечкиным пересекался, лично мы не знакомы, но летом на предсезонке, наверное, года два-три появлялся, с нами катался несколько дней и потом уезжал либо в Америку, либо дальше готовиться.

Интересно было, конечно, наблюдать за лучшим снайпером наших времен. Он действительно талант от бога, физически одаренный человек, плюс сильный бросок и скорость.

— А какую-то шутку вспомнишь? Возможно, вы толкались, может, ты его обыграл или он тебя?

— Да нет, на самом деле шуток особо как таковых не было. Еще было удивительно, что он при своем статусе, как бы лучший игрок НХЛ, заходил в раздевалку и себя довольно-таки скромно вел, ничего там не показывал.