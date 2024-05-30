Овечкин о предсезонке: «Ненавижу, хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться. Перед сезоном — самое тяжелое»
— Ненавижу подготовительный сезон. Мне прямо хочется закончить с хоккеем.
— Ненавижу подготовительный сезон. Мне прямо хочется закончить с хоккеем.
— Почему?
— Я не люблю тренироваться просто. Перед сезоном это самое тяжелое.
Представляете, после отпуска приехал, загар у тебя, все хорошо, счастливый. Звонит твой тренер и говорит: «Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку».
Едешь на тренировку, отдыхаешь, потом еще одна тренировка. Я это ненавижу, терпеть не могу, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.