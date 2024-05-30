Овечкин о предсезонке: «Ненавижу, хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться. Перед сезоном — самое тяжелое» | Источник: Sports.Ru

— Почему?

— Я не люблю тренироваться просто. Перед сезоном это самое тяжелое.

Представляете, после отпуска приехал, загар у тебя, все хорошо, счастливый. Звонит твой тренер и говорит: «Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку».