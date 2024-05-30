Овечкин о планах на межсезонье: «Отдых в Турции, потом тренировки. Надо готовиться и постараться выиграть еще один Кубок Стэнли» | Источник: Sports.Ru

— Мы сейчас едем отдыхать в Турцию и все. После Турции — тренировки.

Надо себя заставлять, готовиться, потому что надо постараться выиграть еще один Кубок Стэнли, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о предсезонке: «Ненавижу, хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться. Перед сезоном — самое тяжелое».