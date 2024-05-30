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18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о планах на межсезонье: «Отдых в Турции, потом тренировки. Надо готовиться и постараться выиграть еще один Кубок Стэнли»

— Какие планы на это лето?

Овечкин о планах на межсезонье: «Отдых в Турции, потом тренировки. Надо готовиться и постараться выиграть еще один Кубок Стэнли» | Источник: Sports.Ru

— Мы сейчас едем отдыхать в Турцию и все. После Турции — тренировки.

Надо себя заставлять, готовиться, потому что надо постараться выиграть еще один Кубок Стэнли, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о предсезонке: «Ненавижу, хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться. Перед сезоном — самое тяжелое».

Овечкин о Карбери: «Уважение к тренеру, он ставит тактику, задачи. Если поставить себя выше — ничего хорошего не получится».

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