Овечкин о планах на межсезонье: «Отдых в Турции, потом тренировки. Надо готовиться и постараться выиграть еще один Кубок Стэнли»
— Какие планы на это лето?
— Какие планы на это лето?
— Мы сейчас едем отдыхать в Турцию и все. После Турции — тренировки.
Надо себя заставлять, готовиться, потому что надо постараться выиграть еще один Кубок Стэнли, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о предсезонке: «Ненавижу, хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться. Перед сезоном — самое тяжелое».
Овечкин о Карбери: «Уважение к тренеру, он ставит тактику, задачи. Если поставить себя выше — ничего хорошего не получится».