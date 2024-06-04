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15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин, патриарх Кирилл, Медведев, Шойгу, Володин и Лепс были на похоронах ученого и политика Чилингарова. Путин и Мишустин прислали траурные венки

84-летний специалист был депутатом Госдумы и полярным исследователем.

Чилингаров участвовал в ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС, позже возглавлял экспедицию на Дальний Восток для изучения влияния аварии на АЭС «Фукусима-1» на флору и фауну региона.

Награжден званиями Героя СССР и Героя России, удостоен множества наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Церемония прощания с Чилингаровым прошла во вторник. На прощание пришли Александр Овечкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, патриарх Кирилл, Сергей Шойгу, Григорий Лепс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев возложил к могиле букет красных роз.

Траурные венки на похороны направили в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

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