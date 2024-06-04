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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Алексей Протас: «Овечкин — величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории. Игра с ним останется в памяти на всю жизнь, можно будет детям рассказывать»

23-летний форвард провел в минувшем сезоне 78 матчей за «Вашингтон» и набрал 29 (6+23) очков.

Алексей Протас: «Овечкин — величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории. Игра с ним останется в памяти на всю жизнь, можно будет детям рассказывать» | Источник: Sports.Ru

По ходу регулярного чемпионата игрок из Беларуси подписал с клубом пятилетний контракт с кэпхитом 3,375 млн долларов.

"На данный момент хотелось бы большего. Буду стараться, работать. А вообще, провел успешный сезон и подписал новый контракт, поэтому я очень счастлив, ведь команда продолжает верить в меня. Буду доказывать, чтобы понимали, что я достоин.

Когда не набирал очков, то понимал, что такие моменты бывают. Главное не обращать на это внимание. Так и делал, поэтому к концу сезона игра немного наладилась.

То, что я играл с Александром Овечкиным в одном звене, — останется в памяти на всю жизнь. Такое можно будет детям рассказывать.

Он действительно величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории этой игры. Это было для меня очень значимым событием«, — сказал нападающий “Вашингтона” Алексей Протас.

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