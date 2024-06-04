Алексей Протас: «Овечкин — величайший хоккеист, один из лучших снайперов в истории. Игра с ним останется в памяти на всю жизнь, можно будет детям рассказывать» | Источник: Sports.Ru

По ходу регулярного чемпионата игрок из Беларуси подписал с клубом пятилетний контракт с кэпхитом 3,375 млн долларов.

"На данный момент хотелось бы большего. Буду стараться, работать. А вообще, провел успешный сезон и подписал новый контракт, поэтому я очень счастлив, ведь команда продолжает верить в меня. Буду доказывать, чтобы понимали, что я достоин.

Когда не набирал очков, то понимал, что такие моменты бывают. Главное не обращать на это внимание. Так и делал, поэтому к концу сезона игра немного наладилась.

То, что я играл с Александром Овечкиным в одном звене, — останется в памяти на всю жизнь. Такое можно будет детям рассказывать.