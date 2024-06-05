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03:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Радулов покинул «Ак Барс», Шестёркин может получить $ 12 млн. Итоги дня в хоккее

После вылета из плей-офф НХЛ две возрастные звезды могут уйти из хоккея уже этим летом.

Рейнджерс
Ак Барс
Металлург Мг
Локомотив
Даллас

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 4 июня 2024 года.

Форвард Александр Радулов покинул «Ак Барс»

37-летний нападающий Александр Радулов покинул «Ак Барс», сообщает казанский клуб.

«За эти два сезона мы увидели столько разных Радуловых: заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого. И каждого мы будем вспоминать с теплотой в сердце. Благодарим за невероятные голы, сумасшедшую самоотдачу и яркие моменты!» — сказано в сообщении клуба.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.

Новости дня в хоккее за 4 июня 2024 года: трансферы в КХЛ и в НХЛ | Источник: photo.khl.ru

Агент Радулова ответил на вопрос о будущем хоккеиста после ухода из «Ак Барса»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

«Александр Радулов — опытный мастер и настоящий профессионал. Мы занимаемся его трудоустройством, варианты есть. О завершении карьеры речи не идёт», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Разин: лучший хоккей Радулова уже позади, ему надо на тренерскую работу переходить

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что лучшие годы нападающего Александра Радулова уже позади, и посоветовал 38-летнему форварду перейти на тренерскую работу. Сегодня, 4 июня, стало известно, что Радулов покинул «Ак Барс» и пока не подписал контракт ни с одним клубом.

«Радулову уже 38 лет. Всё равно его лучший хоккей уже позади. Я думаю, что рассчитывать сейчас на Александра как на лидера команды уже не приходится. А психология у Радулова всё равно осталась, что он лидер и что обязан тянуть. Я считаю, что по-хорошему Сашке надо уже на тренерскую работу переходить. Из него бы получился сильный и мотиватор, и тактик. У него есть то, что молодым ребятам показать и рассказать».

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Нападающий Егор Аверин покинет «Локомотив»

Как стало известно «Чемпионату», опытный форвард Егор Аверин покинет «Локомотив». Контракт нападающего с ярославским клубом закончился, а новое соглашение предложено не будет. В команде Игоря Никитина продолжают держать курс на омоложение состава.

В минувшем сезоне 34-летний Аверин в регулярке сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами. В розыгрыше Кубка Гагарина Егор провёл 12 встреч, где забросил одну шайбу. Всего же в рамках Континентальной хоккейной лиги Аверин сыграл 823 игры, в которых записал на свой счёт 304 (150+154) результативных балла.

Джо Павелски рассказал о планах завершить карьеру в НХЛ

Нападающий «Далласа» Джо Павелски заявил, что провёл свой последний сезон, сообщает журналист НХЛ Тейлор Бёрд. 39-летний форвард сообщил, что это ещё не официальное его заявление, но с огромной долей вероятности он больше не будет играть в НХЛ.

«С меня хватит. В моих планах нет продолжения карьеры в следующем сезоне НХЛ», — цитирует Павелски журналист Бёрд.

В нынешнем плей-офф НХЛ на счету опытнейшего американского нападающего 19 матчей, в которых он набрал 4 (1+3) очка. За свою многолетнюю карьеру в НХЛ Павелски ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Павелски провёл 1332 матча и набрал 1068 (476+592) очков в регулярках. В плей-офф на счету форварда 143 (74+69) очка в 201 матче.

Нападающий «Рейнджерс» Блейк Уилер может завершить карьеру

Нападающий «Рейнджерс» Блейк Уилер не уверен, будет ли он играть в следующем сезоне, собщает журналист НХЛ Винс Меркольяно. Окончательное решение 37-летний опытнейший форвард примет позднее. Форвард заявил, что его дети находятся в том возрасте, когда он хотел бы быть рядом. Сказал, что ему понадобится время, чтобы всё обсудить с женой.

Напомним, нападающий получил травму на старте матча с «Монреаль Канадиенс» (7:4) 16 февраля. Уилер не смог продолжить встречу после силового приёма от американского защитника канадского клуба Джейдена Страбла и пропустил более трёх месяцев. Уилер смог принять участие в одном из матчей финала Восточной конференции с «Флоридой».

Всего в НХЛ Уилер провёл 1172 матча и набрал 943 (321+622) очка.

Источник: Reuters

New York Post: новый контракт сделает Шестёркина самым дорогим голкипером в НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ. New York Post считает, что россиянин может рассчитывать на оклад в размере $ 12 млн в год. Действующее четырёхлетнее соглашение российского голкипера с «Рейнджерс» с зарплатой $ 5,66 млн в год истекает в конце следующего сезона.

Сообщается, что клуб из Нью-Йорка вскоре начнёт переговоры с вратарём о новом соглашении. Потенциально такой контракт сделает Шестёркина самым дорогим голкипером в НХЛ. На данный момент самыми высокооплачиваемыми вратарями лиги являются Кэри Прайс и Сергей Бобровский с окладами в $ 10,5 млн и $ 10 млн в год.

Российский голкипер в текущем плей-офф за 16 матчей показал 92,7% отражённых бросков.

Егор Торишный

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