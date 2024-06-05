Жена Павла Буре ответила, как жить после измены мужа

Жена знаменитого хоккеиста ответила следующим образом: «Просто помните, что жизнь продолжается! Во-первых, что для вас измена? Когда подумал о ком-то или представил вместо вас другую? Или случайный секс? Или более? Вообще, мой вам совет: думайте больше о себе и о том, какой вы мир создаете для себя самой. А вообще, идеальных браков не бывает)) Удачи!».