Жена Павла Буре ответила, как жить после измены мужа

«Алина, как жить после измены мужа? Спасибо», — обратилась к супруге Буре за советом одна из ее подписчиц.
Жена знаменитого хоккеиста ответила следующим образом: «Просто помните, что жизнь продолжается! Во-первых, что для вас измена? Когда подумал о ком-то или представил вместо вас другую? Или случайный секс? Или более? Вообще, мой вам совет: думайте больше о себе и о том, какой вы мир создаете для себя самой. А вообще, идеальных браков не бывает)) Удачи!».
«Вы легко отпускаете людей, кто не выбрал вас?» — также спросили у супруги Павла Буре.
«Это вы сейчас о ком? Вообще я не люблю, когда меня выбирают, обычно выбираю я сама))», — ответила Алина.
Отметим, что Павел старше Алины на 15 лет. Ему — 53, ей — 38. Пара воспитывает троих детей.