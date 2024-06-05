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22:50 (мск), источник: Sport24

Жена Павла Буре ответила, как жить после измены мужа

Алина Буре, жена знаменитого хоккеиста Павла Буре, устроила сессию вопросов и ответов в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 403 тыс. подписчиков.

Жена Павла Буре ответила, как жить после измены мужа | Источник: Кадр из трансляции

«Алина, как жить после измены мужа? Спасибо», — обратилась к супруге Буре за советом одна из ее подписчиц.

Жена знаменитого хоккеиста ответила следующим образом: «Просто помните, что жизнь продолжается! Во-первых, что для вас измена? Когда подумал о ком-то или представил вместо вас другую? Или случайный секс? Или более? Вообще, мой вам совет: думайте больше о себе и о том, какой вы мир создаете для себя самой. А вообще, идеальных браков не бывает)) Удачи!».

«Вы легко отпускаете людей, кто не выбрал вас?» — также спросили у супруги Павла Буре.

«Это вы сейчас о ком? Вообще я не люблю, когда меня выбирают, обычно выбираю я сама))», — ответила Алина.

Отметим, что Павел старше Алины на 15 лет. Ему — 53, ей — 38. Пара воспитывает троих детей.

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