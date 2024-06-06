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02:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Ротенберг уличил Канаду в деградации, в «Филадельфии» ждут Мичкова. Итоги дня в хоккее

Ничушкин сыграет в Медиалиге, пути «Торонто» и Самсонова могут разойтись.

Канада
Филадельфия
Торонто
Колорадо
Амур
Автомобилист
США
Россия
Новости дня в хоккее за 5 июня 2024 года: трансферы в КХЛ и в НХЛ | Источник: ДМИТРИЙ ЛОШКАРЁВ, PHOTO.KHL.RU

Главные новости из мира хоккея за 5 июня 2024 года.

«Торонто» не собирается предлагать контракт Самсонову

Журналист Рори Бойлен в статье на сайте Sportsnet заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» не собирается предлагать новый контракт российскому голкиперу Илье Самсонову.

«После пары неудачных сезонов Самсонов оказался в невыгодном положении в “Торонто”, поскольку клуб намерен двигаться в другом направлении.

Самсонову всего 27 лет, и он, вероятно, упустил возможность стать номером один, по крайней мере, на данный момент. Однако вдали от внимания огромного рынка он мог бы найти себе более подходящее место в качестве запасного вратаря в другом месте", — написано в статье.

Ничушкин сыграет в хоккейной Медиалиге

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне хоккейной Медиалиги, сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации Николая Осипова.

«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах. Из игроков НХЛ точно пока известно, что сыграет Валерий Ничушкин», — заявил Осипов.

«Амур» и «Автомобилист» продлили контракты с хоккеистами

28-летний нападающий Сергей Лапин подписал новое соглашение с «Амуром» — двусторонний контракт сроком до 31.05.2025. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Лапин перешёл в «Амур» перед дедлайном в сезоне-2021/2022. Первые матчи за хабаровскую команду сыграл в сезоне-2022/2023. Всего за свою карьеру за «Амур» сыграл 106 встреч, в которых забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков с показателем полезности «-5».

«Автомобилист» продлил контракт с 25-летним белорусским нападающим Василием Филяевым, сообщает пресс-служба клуба. Новый двусторонний контракт заключён сроком на два года.

Воспитанник белорусского хоккея пришёл в систему клуба летом 2021 года, за это время центральный нападающий провёл 30 матчей за основную команду в КХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков. Также Василий провёл 115 матчей в ВХЛ за «Горняк-УГМК» и набрал 66 (25+41) баллов за результативность. В минувшем сезоне Филяев провёл 19 матчей за «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

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Ротенберг уличил сборные Канады и США по хоккею в деградации

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в связи с отсутствием сборной России на международных соревнованиях уровень игры главных конкурентов россиян упал.

«Страдают конкуренты от отсутствия России. Канада, США, финны уже деградируют в хоккее, посмотрите на их результаты. Как кончится СВО, нас вернут на международную арену сразу. И мы будем сильнее, а соперники — слабее», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

В «Филадельфии» высказались о Матвее Мичкове

Президент по хоккейным операциям «Филадельфии» Кит Джонс заявил, что «Флайерз» не имеют информации о ближайшем будущем нападающего Матвея Мичкова и готовы ждать, пока россиянин отработает свой контракт со СКА. Соглашение 19-летнего форварда с петербургским клубом истекает в 2026 году.

«У нас нет никаких новостей по Мичкову. Мы готовы к тому, что он доиграет свой контракт со СКА. Мы бы приняли его в свой состав сейчас с большим удовольствием, но пока новой информации у нас нет», — приводит слова Джонса журналист Чарли О’Коннор в своей соцсети.

Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером. В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко.

Денис Лутченко

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