Протас об участии в погоне Овечкина за Гретцки: «Это то, что я буду рассказывать внукам. Большая честь — выходить с ним в одной тройке. Воспоминания на всю жизнь»

— Твой прогноз: побьет рекорд? Если да, то когда?
— Не хочется загадывать, хочется просто пожелать ему обойтись без травм. А побьет или нет — узнаем в ближайшие несколько лет.
— Ты ведь тоже из тех игроков, которые участвуют в великой погоне — несколько голов Овечкин забил при твоем участии, в том числе в прошлом сезоне.
— Пожалуй, это то, что я буду рассказывать внукам, когда закончу с хоккеем. Так и так, было дело. Думаю, все участники погони будут ее вспоминать.
Безусловно, это большая честь — выходить с Овечкиным в одной тройке, где-то в большинстве. Воспоминания, эмоции на всю жизнь. О них ты всегда с гордостью будешь рассказывать, — сказал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас.