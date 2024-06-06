Протас об участии в погоне Овечкина за Гретцки: «Это то, что я буду рассказывать внукам. Большая честь — выходить с ним в одной тройке. Воспоминания на всю жизнь» | Источник: Sports.Ru

— Твой прогноз: побьет рекорд? Если да, то когда?

— Не хочется загадывать, хочется просто пожелать ему обойтись без травм. А побьет или нет — узнаем в ближайшие несколько лет.

— Ты ведь тоже из тех игроков, которые участвуют в великой погоне — несколько голов Овечкин забил при твоем участии, в том числе в прошлом сезоне.

— Пожалуй, это то, что я буду рассказывать внукам, когда закончу с хоккеем. Так и так, было дело. Думаю, все участники погони будут ее вспоминать.