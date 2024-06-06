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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Протас об участии в погоне Овечкина за Гретцки: «Это то, что я буду рассказывать внукам. Большая честь — выходить с ним в одной тройке. Воспоминания на всю жизнь»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Протас об участии в погоне Овечкина за Гретцки: «Это то, что я буду рассказывать внукам. Большая честь — выходить с ним в одной тройке. Воспоминания на всю жизнь» | Источник: Sports.Ru

— Твой прогноз: побьет рекорд? Если да, то когда?

— Не хочется загадывать, хочется просто пожелать ему обойтись без травм. А побьет или нет — узнаем в ближайшие несколько лет.

— Ты ведь тоже из тех игроков, которые участвуют в великой погоне — несколько голов Овечкин забил при твоем участии, в том числе в прошлом сезоне.

— Пожалуй, это то, что я буду рассказывать внукам, когда закончу с хоккеем. Так и так, было дело. Думаю, все участники погони будут ее вспоминать.

Безусловно, это большая честь — выходить с Овечкиным в одной тройке, где-то в большинстве. Воспоминания, эмоции на всю жизнь. О них ты всегда с гордостью будешь рассказывать, — сказал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас.

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