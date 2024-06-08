Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
31.05
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
1.06
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
2.06
Флорида
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-тренер «Питтсбурга» Иванов о дружбе Малкина и Кросби: «Их объединила общая цель — Кубок Стэнли. Они поняли, что становятся сильнее, не конкурируя друг с другом»

Российский специалист Максим Иванов работал тренером по катанию в «Питтсбурге» и участвовал в двух победных Кубках Стэнли — 2016 и 2017 годов.

Экс-тренер «Питтсбурга» Иванов о дружбе Малкина и Кросби: «Их объединила общая цель — Кубок Стэнли. Они поняли, что становятся сильнее, не конкурируя друг с другом» | Источник: Sports.Ru

— Что позволило Кросби и Малкину, конкурентам по позиции, сдружиться и не ревновать к славе и успехам друг друга? Это ведь на самом деле уникальная история.

— Их объединила общая цель — Кубок Стэнли, поэтому так и получилось. Когда они поняли, что могут не конкурировать, а общаться и делать друг друга сильнее, то выиграли и один, и другой. У них великолепная карьера, и они друг друга дополняли.

Анализировали, подсказывали друг другу, что-то новое добавляли. Это тандем, который дал очень серьезный результат — и командный в виде трех Кубков Стэнли, и индивидуальный у каждого из них.

— Каков Малкин вне льда?

— Очень простой парень. Вырос в обычной магнитогорской семье, сам себя сделал, знает, как добиться успеха. И очень любит шутить. Шуток было миллион, всех и не упомнишь.

— Кросби — тоже шутник?

— Сид — серьезный парень, но может пообщаться с кем угодно. Полностью сосредоточен на хоккее, все с этим связано. И до сих пор, в таком возрасте, показывает отличные результаты. 42 гола и 94 очка в 36 лет — это дорогого стоит!

— Он и Малкин смотрят другой хоккей?

— Конечно. Все время смотрят!

— По опросу хоккеистов Кросби — самый универсальный игрок НХЛ. Согласны?

— Думаю, что Барков более универсален в плане обороны. Сид все-таки более атакующего плана, — сказал тренер «Флориды» по индивидуальным качествам.

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь