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07:12 (мск), источник: Sports.Ru

Верхэге забил 10-й победный гол в плей-офф НХЛ и делит 7-е место среди действующих игроков с Овечкиным и Перри

Форвард «Флориды» открыл счет в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1−0). Этот гол в итоге стал победным в матче.

Верхэге забил 10-й победный гол в плей-офф НХЛ и делит 7-е место среди действующих игроков с Овечкиным и Перри | Источник: Sports.Ru

В текущем плей-офф на счету 28-летнего игрока стало 18 (10+8) очков в 18 играх при полезности «+3».

За карьеру в кубковых матчах — 52 (25+27) балла в 63 играх. Победный гол — 10-й.

По их числу Верхэге делит 7-е место среди действующих игроков с Александром Овечкиным («Вашингтон») и Кори Перри («Эдмонтон»).

Выше идут Джо Павелски («Даллас», 18, находится в списке, так как текущий сезон еще не закончен), Ондржей Палат («Нью-Джерси», 13), Евгений Малкин («Питтсбург», 13), Брэд Маршанд («Бостон», 13), Крис Крайдер («Рейнджерс», 12) и Патрик Кэйн («Детройт», 11).

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