Верхэге забил 10-й победный гол в плей-офф НХЛ и делит 7-е место среди действующих игроков с Овечкиным и Перри | Источник: Sports.Ru

В текущем плей-офф на счету 28-летнего игрока стало 18 (10+8) очков в 18 играх при полезности «+3».

За карьеру в кубковых матчах — 52 (25+27) балла в 63 играх. Победный гол — 10-й.

По их числу Верхэге делит 7-е место среди действующих игроков с Александром Овечкиным («Вашингтон») и Кори Перри («Эдмонтон»).