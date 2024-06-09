Каменский об Овечкине: «Поможет “Вашингтону” выиграть Кубок Стэнли, если будет сильный подбор игроков. Он классный хоккеист и знает, как побеждать» | Источник: Sports.Ru

"В НХЛ всегда тяжело предугадать, кто выиграет. Тем более что выигрывает или проигрывает не один Овечкин, а вся команда.

Если будет сильный подбор игроков, Овечкин, естественно, сможет помочь команде выиграть. Он классный игрок и знает, как побеждать", — сказал президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский.