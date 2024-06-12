Бобровским восхищаются в США, «Торпедо» подписало канадского новичка. Итоги дня в хоккее
КХЛ объявила календарь регулярного чемпионата, российская хоккеистка установила исторический рекорд.
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Пресс-служба «Бостона» отреагировала на драфт россиянки Илоны Марковой.
«Из России с любовью. Добро пожаловать в Бостон, Илона!» — написано в посте клуба в соцсетях.
Напомним, Илона Маркова стала первой в истории российской хоккеисткой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
Марковой 22 года, с 2018 года она выступает за уфимский клуб «Агидель», хоккеистка является воспитанницей нижегородского СКИФа. В регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сезона-2023/2024 Маркова в 42 матчах набрала 40 очков, забросив 14 шайб и отдав 26 голевых передач. В плей-офф ЖХЛ Маркова набрала 10 очков (5 голов + 5 голевых передач). В составе «Агидели» Маркова трижды выигрывала ЖХЛ (2019, 2021, 2023).
Член Зала славы баскетбола, легендарный экс-игрок НБА Чарльз Баркли высоко оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» (2−0).
«Эдмонтон» в первой встрече финала играл отлично, но победить не смог — Бобровский был чертовски хорош (в оригинале использовалось нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»). Извините, он был просто великолепен. Прошу прощения, у вас ведь дома дети (улыбается). Он был потрясающим", — заявил Баркли в эфире Sportsnet.
Напомним, в Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1.
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал свой хит на Александре Баркове, после которого капитан «Флориды Пантерз» получил повреждение.
«Я не думаю, что в этом было что-то грязное. Может быть, я ударил его немного высоко, но уж точно не с намерением нанести травму или что-то в этом роде», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.
Напомним, Барков получил травму после удара в голову от Драйзайтля. Александр пролежал на льду около минуты, после чего ушёл в раздевалку. Немецкий игрок «нефтяников» был наказан малым штрафом.
В Санрайзе прошёл второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 4:1. Счёт в серии — 2−0 в пользу «пантер».
«Торпедо» подписало годичный односторонний контракт с канадским защитником Маркусом Филлипсом, сообщает пресс-служба клуба.
25-летний игрок обороны в юношеские годы выступал в системе «Торонто», получал вызовы в юношескую, юниорскую и молодёжную национальные команды, регулярно становился участником Матчей звёзд. В 2017 году был задрафтован клубом «Лос-Анджелес Кингз» под общим 118-м номером.
Сезон-2022/2023 Филлипс провёл в финском «Эссяте» (четыре результативные передачи в 33 матчах), а минувший отыграл в венгерском «Фехерваре» (16 (5+11) очков в 38 встречах регулярки и 3 (1+2) — в семи матчах плей-офф).
В прошлом сезоне «Торпедо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб уступил петербургскому СКА в пяти матчах.
КХЛ представила календарь нового сезона-2024/2025. Чемпионат стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стала «Магнитка». Регулярка закончится 23 марта 2025 года.
Также пресс-служба КХЛ представила матчи стартовой недели.
Напомним, начиная с сезона-2024/2025 предельный срок проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ — 31 мая. Сроки предсезонных сборов также были изменены — для хоккеистов с односторонними контрактами участие в них запрещено до 1 августа; для хоккеистов на двусторонних и пробных контрактах — до 15 июля; для хоккеистов молодёжных команд — до 1 июля.
Агент нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва Станислав Романов отреагировал на возможный переход нападающего в минское «Динамо».
«Мы ведём переговоры с минским “Динамо” о возможном обмене, но говорить о нём как о состоявшемся факте пока рано», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету опытнейшего нападающего 920 (289+631) очков в 987 матчах. «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1−4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф КХЛ.
Владимир Лаевский