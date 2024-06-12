Деа о главной легенде в истории НХЛ: «Гретцки. Но если Овечкин побьет его рекорд, сможем заново начать разговор о том, кто является лучшим. Александр — шикарный хоккеист»

Если Александр будет оставаться в такой же хорошей форме, то спокойно побьет рекорд примерно за два-три года. Это будет невероятное достижение.

— Я должен сказать, что это Гретцки, поскольку он показывал невероятную игру в свое время. Я понимаю, что хоккей тогда и сейчас отличаются, но в свое время он был гораздо лучше остальных. У него больше всех голов, голевых передач и очков, а также он был потрясающим атлетом.