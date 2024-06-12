Деа о главной легенде в истории НХЛ: «Гретцки. Но если Овечкин побьет его рекорд, сможем заново начать разговор о том, кто является лучшим. Александр — шикарный хоккеист»

— Как вы думаете, Овечкин побьет вечный рекорд Гретцки?
— Овечкин — шикарный хоккеист. Для спорта однозначно будет круто, если он сможет побить этот вечный рекорд Гретцки.
Если Александр будет оставаться в такой же хорошей форме, то спокойно побьет рекорд примерно за два-три года. Это будет невероятное достижение.
— Кто является главной легендой в истории НХЛ: Овечкин или Гретцки?
— Я должен сказать, что это Гретцки, поскольку он показывал невероятную игру в свое время. Я понимаю, что хоккей тогда и сейчас отличаются, но в свое время он был гораздо лучше остальных. У него больше всех голов, голевых передач и очков, а также он был потрясающим атлетом.
Но если Овечкин побьет его рекорд, то мы сможем заново начать разговор о том, кто является лучшим в истории, — сказал нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьян Деа.