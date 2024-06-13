Канадец из «Сан-Хосе» едет в Уфу, Набоков — в топе вратарей драфта НХЛ. Итоги дня в хоккее

Новости дня в хоккее за 12 июня 2024 года: канадец Тодд перешёл в Салават, Илья Набоков — в топ-5 вратарей драфта НХЛ | Источник: Getty Images

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 12 июня 2024 года.

«Салават Юлаев» договорился о контракте с канадцем Натаном Тоддом

«Салават Юлаев» достиг договорённости о подписании контракта с нападающим Натаном Тоддом, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В прошедшем сезоне 28-летний канадский нападающий выступал в АХЛ в составе «Сан-Хосе Барракуда» и поставил личный рекорд результативности, набрав 55 (19+36) очков в 69 матчах.

Всего в АХЛ на счету Тодда 215 матчей, в которых нападающий набрал 136 очков — забросил 54 шайбы и отдал 82 результативные передачи с показателем полезности «+15» и 61 минутой штрафа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241539&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

The Athletic назвал контракт Чинахова лучшим в «Коламбусе» в сезоне-2023/2024

Журналист Харман Даял в статье на североамериканском портале The Athletic заявил, что контракт российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Егора Чинахова — лучший в команде в сезоне-2023/2024.

«Прошлым летом “Коламбус” подписал с Егором Чинаховым однолетний контракт. Быстрый 23-летний снайпер ответил на это отличным результатом, забив 16 голов и набрав 29 очков в 53 играх. Прогресс Чинахова был одним из немногих ярких моментов для “Блю Джекетс” в сезоне, даже несмотря на то, что он пропустил время из-за травмы», — сказано в статье.

Напомним, однолетнее соглашение Чинахова с «Коламбусом» с кэпхитом $ 800 тыс. истекает нынешним летом. 23-летний нападающий Чинахов в минувшей регулярке провёл 53 встречи, в которых забросил 16 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков.

Стивен Стэмкос с большой долей вероятности останется в «Тампе»

Североамериканский портал ESPN со ссылкой на руководителей и агентов Национальной хоккейной лиги сообщает, что нападающий Стивен Стэмкос с большой долей вероятности останется в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я думаю, что Стэмкос, возможно, ещё будет рассматривать варианты, но подозреваю, что он останется в “Тампе”. Вместо того чтобы дать ему высокий кэпхит, возможно, ему дадут дополнительный год», — заявил один из агентов НХЛ.

«Он может протестировать рынок, посмотреть, что там есть, понимая, какие цифры ожидает. Однако, я думаю, он останется в “Тампе”. Там есть лояльность и хорошие налоги. Но никогда не знаешь наверняка», — сказал другой агент в интервью изданию.

Напомним, действующий контракт 34-летнего Стэмкоса с «Тампой» истекает нынешним летом, однако стороны до сих пор не договорились о новом соглашении. Всего в НХЛ Стэмкос набрал 1137 (555+582) очков в 1082 матчах регулярных чемпионатов.

ИИХФ назвала имена номинантов на приз «Лучшему хоккеисту года»

Исторический комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) назвал имена номинантов на приз «Лучшему хоккеисту года». Эта награда присуждается игрокам (мужчинам и женщинам), которые лучше всего демонстрируют мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и за его пределами.

Финалистами премии в 2024 году стали Роман Червенка, Лукаш Достал (оба — Чехия), Кевин Фиала, Роман Йози (оба — Швейцария), Эрик Карлссон (Швеция) и Джон Таварес (Канада). Напомним, в прошлом году победителем стал канадский нападающий Коннор Бедард.

Критериями отбора является то, что игроки должны принять участие хотя бы в одном турнире ИИХФ любого уровня в течение года (чемпионат мира, МЧМ или ЮЧМ), а также во внутренней лиге самого высокого уровня в стране. За победителя будут голосовать представители средств массовой информации и соответствующие члены семьи ИИХФ. При распределении голоса СМИ будут составлять 70%, а голоса семьи ИИХФ составят остальные 30%.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Финал, 14.06.2024, 3:00 Эдмонтон - Флорида -

Тарасенко пропустил тренировку «Флориды», Барков может сыграть в третьем матче финала

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко пропустил тренировку команды перед вылетом в Эдмонтон. Как сообщил главный тренер «Пантерз» Пол Морис, россиянин имеет небольшое повреждение, но будет готов играть в третьем матче серии. В текущем плей-офф на счету Тарасенко 7 (3+4) очков в 19 матчах.

Отметим, что в тренировке принимал участие капитан «Флориды» Александр Барков, получивший повреждение во втором матче серии. Участие финского форварда в третьем матче финальной серии находится под вопросом, но Морис намекнул, что тот может быть готов сыграть.

Россиянин возглавил рейтинг вратарей на драфте НХЛ — 2024, Набоков — пятый

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил топ-10 вратарей драфта 2024 года. В список вошли два российских голкипера — Михаил Егоров из «Омаха Лансерс» занял первое место, Илья Набоков из «Металлурга», признанный MVP плей-офф КХЛ в этом году — пятый. Белорусский вратарь СКА Павел Мойсевич занял шестую строчку.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Михаил Егоров («Омаха Лансерс», USHL).

2. Картер Джордж («Оуэн Саунд», OHL).

3. Ээмиль Винни («Йокипоят», вторая финская лига).

4. Николас Кемпф (США U18, USHL).

5. Илья Набоков («Металлург», КХЛ).

6. Павел Мойсевич (СКА, КХЛ).

7. Ким Сааринен («ХПК» U20, молодёжная финская лига).

8. Эван Гарднер («Саскатун Блэйдз», WHL).

9. Доусон Коуэн («Спокан Чифс», WHL).

10. Лукас Матеча («Трай-Сити Американс», WHL).