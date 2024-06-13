Канада ввела санкции против Владислава Третьяка

Отмечается, что в сводный канадский автономный санкционный список включены физические и юридические лица, подпадающие под действие специальных санкций, предусмотренных законом о специальных экономических мерах и законом о правосудии для жертв коррупции среди иностранных должностных лиц. Имена включены в этот список исключительно в административных целях. Сводный перечень не является нормативным актом и не имеет силы закона.