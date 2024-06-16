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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Макдэвид побил рекорд Малкина по очкам за один плей-офф НХЛ в XXI веке — 38 против 36. Лишь Гретцки и Лемье набирали больше в истории лиги

Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1, 1−3).

Макдэвид побил рекорд Малкина по очкам за один плей-офф НХЛ в XXI веке — 38 против 36. Лишь Гретцки и Лемье набирали больше в истории лиги | Источник: Sports.Ru

В активе 27-летнего нападающего стало 38 (6+32) очков в 22 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров.

38 очков Макдэвида за один плей-офф — новый рекорд лиги в текущем столетии. Канадец превзошел достижение Евгения Малкина (2009 год, «Питтсбург», 36 очков в 24 играх, 14+22).

В истории НХЛ больше 38 очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли набирали только 2 игрока — трижды Уэйн Гретцки (1985, «Эдмонтон», 47 баллов в 18 играх, 17+30; 1988, «Эдмонтон», 43 в 19, 12+31; 1993, «Лос-Анджелес», 40 в 24, 15+25) и один раз Марио Лемье (1991, «Питтсбург», 44 в 23, 16+28).

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