Макдэвид побил рекорд Малкина по очкам за один плей-офф НХЛ в XXI веке — 38 против 36. Лишь Гретцки и Лемье набирали больше в истории лиги | Источник:

В активе 27-летнего нападающего стало 38 (6+32) очков в 22 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров.

38 очков Макдэвида за один плей-офф — новый рекорд лиги в текущем столетии. Канадец превзошел достижение Евгения Малкина (2009 год, «Питтсбург», 36 очков в 24 играх, 14+22).

В истории НХЛ больше 38 очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли набирали только 2 игрока — трижды Уэйн Гретцки (1985, «Эдмонтон», 47 баллов в 18 играх, 17+30; 1988, «Эдмонтон», 43 в 19, 12+31; 1993, «Лос-Анджелес», 40 в 24, 15+25) и один раз Марио Лемье (1991, «Питтсбург», 44 в 23, 16+28).