Тарасенко — 4-й россиянин в истории НХЛ с 5+ голами в финалах Кубка Стэнли | Источник: Sports.Ru

На счету россиянина стало 9 (5+4) очков в 21 игре в текущем плей-офф при полезности «+5».

Гол стал для Тарасенко 5-м за карьеру в рамках финалов Кубка Стэнли (в 11 играх). В 2019 году он трижды отличился за «Сент-Луис» в 7 играх в победной серии с «Бостоном».

Рекорд среди россиян по числу голов в финалах делят Сергей Федоров (8 в 17 играх, все — за «Детройт») и Евгений Малкин (8 в 25, «Питтсбург»). В топ-3 также входит Никита Кучеров (6 в 22, «Тампа»).

Тарасенко опередил Валерия Ничушкина (4 в 6, «Колорадо»), Алексея Ковалева (4 в 7, «Рейнджерс») и Сергея Брылина (4 в 23, «Нью-Джерси»).